Умер звезда фильмов «Безумный Макс» Хью Кияс-Берн

Хью Кияс-Берн прославился ролями в двух фильмах франшизы «Безумный Макс» / Фото: youtube.com

Австралийский актер Хью Кияс-Берн, ставший звездой фильмов «Безумный Макс» и «Безумный Макс: дорога ярости», умер на 74-м году жизни. Об этом сообщил в Twitter режиссер и сценарист Тед Гейган.

— Хью Кияс-Берн, невоспетый герой австралийского кино, скончался в возрасте 73 лет. Я постоянно поражаюсь тому, что он сыграл Потрошителя, главного антагониста в «Безумном Максе» в 1979 году, и Несмертного Джо, центрального антагониста в «Безумный Макс: дорога ярости» в 2015 году, — написал он.

Также режиссер добавил, что Кияс-Берн был замечательным человеком, который переживал за многие гуманитарные вопросы и проблемы, связанные с климатом и окружающей средой. Причину смерти артиста он не назвал.

By all accounts, Hugh Keays-Byrne, who trained at the Royal Shakespeare Company, was an absolutely wonderful human who fought very hard for environmental and humanitarian issues. This photo of him from earlier this year says it all.



You will ride eternal, shiny and chrome. pic.twitter.com/5Fyzdj998F — Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) December 2, 2020

СПРАВКА «ВМ»

Хью Кияс-Берн родился в Индии в 1947 году, в начале 70-х годов он переехал в Австралию, чтобы построить актерскую карьеру. Он участвовал в таких постановках Королевской шекспировской труппы, как «Король Лир», «Гамлет», «Как вам это понравится» и«Балкон».

Затем Кияс-Берн стал известным благодаря ролям в двух фильмах «Безумного Макса». В первой части в 1979 году он сыграл Потрошителя. Во второй части в 2015 году актер исполнил роль Несмертного Джо.