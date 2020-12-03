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Умер звезда фильмов «Безумный Макс» Хью Кияс-Берн
Хью Кияс-Берн прославился ролями в двух фильмах франшизы «Безумный Макс» / Фото: youtube.com

Умер звезда фильмов «Безумный Макс» Хью Кияс-Берн

Юлия Курганова

Кино

Австралийский актер Хью Кияс-Берн, ставший звездой фильмов «Безумный Макс» и «Безумный Макс: дорога ярости», умер на 74-м году жизни. Об этом сообщил в Twitter режиссер и сценарист Тед Гейган.

— Хью Кияс-Берн, невоспетый герой австралийского кино, скончался в возрасте 73 лет. Я постоянно поражаюсь тому, что он сыграл Потрошителя, главного антагониста в «Безумном Максе» в 1979 году, и Несмертного Джо, центрального антагониста в «Безумный Макс: дорога ярости» в 2015 году, — написал он.

Также режиссер добавил, что Кияс-Берн был замечательным человеком, который переживал за многие гуманитарные вопросы и проблемы, связанные с климатом и окружающей средой. Причину смерти артиста он не назвал.

СПРАВКА «ВМ»

Хью Кияс-Берн родился в Индии в 1947 году, в начале 70-х годов он переехал в Австралию, чтобы построить актерскую карьеру. Он участвовал в таких постановках Королевской шекспировской труппы, как «Король Лир», «Гамлет», «Как вам это понравится» и«Балкон».

Затем Кияс-Берн стал известным благодаря ролям в двух фильмах «Безумного Макса». В первой части в 1979 году он сыграл Потрошителя. Во второй части в 2015 году актер исполнил роль Несмертного Джо.

смертьактер«Безумный Макс»
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