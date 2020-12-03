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Скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен
В сентябре Валери Жискар д'Эстен уже попадал в больницу из-за инфекции легких / Фото: youtube.com

Скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен

Юлия Курганова

Политика

Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает в четверг, 3 декабря, радиостанция Europe 1.

В середине ноября сообщалось о госпитализации политика из его резиденции в департаменте Луар и Шер, 20 ноября его выписали.

В сентябре бывший лидер Франции уже попадал в больницу из-за инфекции легких. Медики тогда не выявили у него коронавирус и вскоре отпустили домой.

СПРАВКА «ВМ»

Валери Жискар д'Эстен родился в 1926 году в Кобленце на оккупированной Францией территории Германии. Он окончил Высшую политехническую школу и Национальную школу администрации, был назначен министром финансов во время президентства Жоржа Помпиду. Также политик был лидером партии Союз за французскую демократию.

В 1974 году Жискар д'Эстен стал президентом Франции. В годы его правления страна начала возвращение в структуры НАТО. В то же время политик старался укрепить связи с СССР, он более десяти раз посещал Советский Союз и позднее Россию.

В 1981 году Жискар д'Эстен проиграл на выборах Франсуа Миттерану. Впоследствии был членом Французской академии, участвовал в заседаниях Конституционного совета Франции, был постоянным членом Бильдербергского клуба.

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