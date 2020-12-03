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СМИ: Иванка Трамп задумалась о начале политической карьеры
Иванка Трамп/ Фото: instagram.com/ivankatrump/

СМИ: Иванка Трамп задумалась о начале политической карьеры

Юлия Ямпольская

В мире

Дочь и советник действующего президента США Дональда Трампа Иванка задумалась о том, чтобы начать свою политическую карьеру после ухода отца с поста главы государства. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к семье Трампа.

Отмечается, что Иванка уклоняется от прямого ответа на вопрос, планирует ли она баллотироваться на пост президента страны. Как передает издание, за четыре года работы в качестве советника президента США «знаменитая жительница Нью-Йорка с либеральными взглядами» стала ярым защитником программы «Сделаем Америку снова великой».

— Я думаю, что она производит впечатление, и большинство людей считают, что она производит впечатление, и, если она хочет оставаться в политике, люди примут ее с распростертыми объятиями. Но оставаться вовлеченным в политику - это не то же самое, что баллотироваться, - рассказал бывший чиновник Белого дома.

Ранее действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намекнул, что может баллотироваться на главный руководящий пост в стране еще раз, если ему не удастся усидеть в кресле главы государства сейчас.

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