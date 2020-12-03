Более тысячи молодоженов поженятся в Москве перед Новым годом

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Свыше тысячи заявлений подали москвичи на регистрацию брака с 25 по 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС столицы.

В последний день 2020 года собираются заключить брак 150 пар.

— В пятницу и субботу, 25 и 26 декабря, в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания сотрудники проведут около 600 торжественных церемоний заключения брака, а также регистрации пройдут и на необычных площадках, — заявила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Светлана Уханева.

В предновогодний период отделы ЗАГС будут принимать в привычном режиме с 9:00 до 16:00. Больше всего пар придут в Дворец бракосочетания №1 и Шипиловский отдел ЗАГС. Регистрации брака также пройдут на необычных площадках. Например, в особняках Спиридонова и на Волхонке, в усадьбе Муравьевых-Апостолов, в башне Федерация «Москвы-Сити» и на стадионе «Спартак», передает РИА Новости.

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