Неизвестный украл шубу у пациентки частной клиники в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Люсиновская улица Карта всех событий

Неизвестный совершил кражу шубу в раздевалке медицинского центра на улице Люсиновской в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

О краже заявила 30-летняя девушка. В заявлении в полицию она объяснила, что оставила шубу в раздевалке медцентра. Но в течение часа, с 14:00 до 15:00, неизвестный человек украл верхнюю одежду из раздевалки.

— Ущерб составил примерно 70 000 рублей, — уточнили в пресс-службе столичного главка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.

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