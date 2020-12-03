Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном увольнении
Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_semak

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном увольнении

Юлия Ямпольская

Спорт

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о своей возможной отставке. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Он отметил, что этот год был сложным для каждого тренера, особенно российской команды, которая выступила в Лиге чемпионов.

— По поводу руководства вопрос не ко мне, а к нашим руководителям. Мое дело — работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Задача у нас одна — выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в Лиге чемпионов, — пояснил Семак.

По его словам, необходимо строить сильную команду, чтобы конкурировать с Европой. Он выразил надежду на то, что в следующем году это будет легче сделать.

Напомним, накануне петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче футбольной Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков в сезоне 2020/21. Питерская команда в пяти матчах набрала всего одно очко и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Она занимает последнее место в группе. Для «Зенита» этот сезон Лиги чемпионов стал самым худшим за его историю.

Читайте также: «Краснодар» обыграл «Ренн» в матче группового этапа Лиги чемпионов

футболЗенитСергей Семак
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Все мнения
О проекте