Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном увольнении

Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_semak

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о своей возможной отставке. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Он отметил, что этот год был сложным для каждого тренера, особенно российской команды, которая выступила в Лиге чемпионов.

— По поводу руководства вопрос не ко мне, а к нашим руководителям. Мое дело — работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Задача у нас одна — выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в Лиге чемпионов, — пояснил Семак.

По его словам, необходимо строить сильную команду, чтобы конкурировать с Европой. Он выразил надежду на то, что в следующем году это будет легче сделать.

Напомним, накануне петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче футбольной Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков в сезоне 2020/21. Питерская команда в пяти матчах набрала всего одно очко и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Она занимает последнее место в группе. Для «Зенита» этот сезон Лиги чемпионов стал самым худшим за его историю.

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