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ФК «Зенит» проиграл «Брюгге» в ЛЧ и лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков
«Зенит» в пяти матчах набрал одно очко / Фото: instagram.com/zenit_spb/

ФК «Зенит» проиграл «Брюгге» в ЛЧ и лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков

Юлия Курганова

Спорт

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче футбольной Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков в сезоне — 2020/21.

Матч пятого тура группы F проходил Брюгге, он закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Мячи забили Шарль де Кетеларе (33-я минута), Ханс Ванакен (58-я, с пенальти) и Ноа Ланг (73).

Российский клуб пропустил во всех играх группового этапа этого сезона.

Питерская команда в пяти матчах набрала всего одно очко и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Она занимает последнее место в группе.

Для «Зенита» этот сезон Лиги чемпионов стал самым худшим в истории.

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матч Лиги чемпионовФК «Зенит»проигрыш в гостях
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