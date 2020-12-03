ФК «Зенит» проиграл «Брюгге» в ЛЧ и лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков

«Зенит» в пяти матчах набрал одно очко / Фото: instagram.com/zenit_spb/

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче футбольной Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков в сезоне — 2020/21.

Матч пятого тура группы F проходил Брюгге, он закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Мячи забили Шарль де Кетеларе (33-я минута), Ханс Ванакен (58-я, с пенальти) и Ноа Ланг (73).

Российский клуб пропустил во всех играх группового этапа этого сезона.

Питерская команда в пяти матчах набрала всего одно очко и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Она занимает последнее место в группе.

Для «Зенита» этот сезон Лиги чемпионов стал самым худшим в истории.

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