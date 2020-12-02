«Краснодар» обыграл «Ренн» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Российский «Краснодар» обыграл французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил шведский нападающий Маркус Берг.
«Краснодар» набрал четыре очка и занял третье место в группе. Таким образом, команда Мурада Мусаева вышла в плей-офф Лиги Европы.
Читайте также: СМИ опубликовали последнее сообщение Марадоны перед смертью