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«Краснодар» обыграл «Ренн» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Фото: twitter.com / ФК «Краснодар»

«Краснодар» обыграл «Ренн» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Кирилл Николаев

Спорт

Российский «Краснодар» обыграл французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил шведский нападающий Маркус Берг.

«Краснодар» набрал четыре очка и занял третье место в группе. Таким образом, команда Мурада Мусаева вышла в плей-офф Лиги Европы.

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