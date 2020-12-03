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Новую функцию для маломобильных граждан запустили в приложении «Метро Москвы»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новую функцию для маломобильных граждан запустили в приложении «Метро Москвы»

Вероника Кузьминова

Город

Пассажиры столичного метро смогут вызвать в метро сотрудника Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) с помощью мобильного приложения. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта в четверг, 4 декабря.

Вызвать работника метрополитена, как уточняется, можно в приложении «Метро Москвы». В сервисе появилась новая функция, которая позволяет заранее оповещать ЦОМП о необходимости сопровождения.

— В обновленном приложении есть много функций, полезных для пассажиров, поэтому оно столь популярно у горожан. Например, в приложении можно построить маршрут на наземном транспорте или выбрать станции метро с учетом различных фильтров, посмотреть загруженность прибывающих поездов в режиме онлайн, — приводятся слова Максима Ликсутова в Telegram-канале Дептранса.

Он уточнил, что за последний месяц приложение скачали около 200 тысяч человек. Число пользователей выросло до 4,2 миллиона человек.

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