Названы четыре способа, помогающие справиться со стрессом

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Социологи рассказали, как лучше всего бороться со стрессом. В топ попали алкоголь, общение с котами, а также поддержка близких, сообщает Пятый канал.

Кроме того, советы по преодолению стресса дали простые граждане. В частности, женщины рекомендовали справляться со стрессом, заедая его шоколадом. Об этом высказались около четверти опрошенных. Мужчины посоветовали «запивать горе» пивом и водкой (17 процентов респондентов). Те, кто не пьет алкоголь, могут принимать успокоительные препараты — таких 17 процентов.

Также многие люди ищут утешения у домашних питомцев (15 процентов).

Ранее родителям объяснили, как помочь детям справиться со стрессом на дистанционном обучении.

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