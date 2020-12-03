Новый жилой дом построят по программе реновации в Текстильщиках

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики, квартал Грайвороново 90А Карта всех событий

В столичном районе Текстильщики появится новый жилой дом по реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Ведомство оформило разрешение на возведение объекта по адресу Грайвороново, квартал 90а. Всего в здании будет 140 квартир, в том числе 60 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 40 трехкомнатных.

— Для маломобильных граждан предусмотрено четыре квартиры, в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Общая площадь дома составит около 15 тысяч квадратных метров, — говорится в релизе московской организации.

Уточняется, что отделку всех квартир выполнят в соответствии со стандартами реновации. Входные группы снабдят холлом, колясочной и помещением для консьержа. В нежилых помещениях на первом этаже будут располагаться предприятия общественного назначения.

Также в доме будут работать два лифта грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов соответственно. Лоджии остеклят, а на фасаде поставят корзины для кондиционеров. Помимо этого, обустроят подземную парковку с отдельно стоящим павильоном для въезда и выезда транспорта.

Прилегающую территорию облагородят и озеленят: по периметру появятся площадки для детей, занятий спортом и отдыха.

В пресс-службе ведомства добавили, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение, срок действия которого истекает в августе 2022 года.

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