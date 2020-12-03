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Курс доллара на Мосбирже поднялся до 75,12 рубля
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 75,12 рубля

Юлия Ямпольская

Экономика

Курс доллара на открытии торгов в четверг, 3 декабря, на Московской бирже вырос на 0,06 процента — до 75,1175 рубля. Курс евро увеличился на 0,3 процента — до 91,1475.

По данным на 10:08 по московскому времени, курсы доллара и евро продолжили укрепляться по отношению к рублю. Так, курс европейской валюты составил 91,25 рубля, а курс доллара — 75,285 рубля.

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. По данным на 10:00 по московскому времени, индекс Мосбиржи опускался на 0,12 процента и достигал 3185,78 пункта, а индекс РТС увеличивался на 0,1 процента — до 1336,84 пункта.

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