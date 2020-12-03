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Несколько трамвайных маршрутов задерживаются в центре Москвы из-за ДТП 
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Несколько трамвайных маршрутов задерживаются в центре Москвы из-за ДТП 

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Нижняя Красносельская улица Карта всех событий

Движение трамваев затруднено на Нижней Красносельской улице из-за ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» в четверг, 3 декабря.

— Из-за ДТП на Нижней Красносельской улице задерживаются трамваи № Б, 37, 45, 50, — говорится в сообщении городского Департамента транспорта.

Москвичей попросили быть внимательными, так как маршруты электротранспорта изменены.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы будут изменены маршруты автобусов и электробуса.

Читайте также: Дептранс Москвы рассказал, могут ли электробусы работать в сильные холода

центр МосквыДТПтрамвай
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