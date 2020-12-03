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Движение трамваев восстановили в центре Москвы после ДТП 
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Движение трамваев восстановили в центре Москвы после ДТП 

Вероника Кузьминова

Город

Движение трамваев на Нижней Красносельской улице восстановили. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» в четверг, 3 декабря.

Ранее стало известно, что из-за ДТП на Нижней Красносельской улице задерживаются трамваи № Б, 37, 45, 50.

— Восстановлено движение трамваев на Нижней Красносельской улице, — говорится в сообщении Дептранса.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы будут изменены маршруты автобусов и электробуса.

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