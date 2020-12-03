Движение трамваев восстановили в центре Москвы после ДТП
Движение трамваев на Нижней Красносельской улице восстановили. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» в четверг, 3 декабря.
Ранее стало известно, что из-за ДТП на Нижней Красносельской улице задерживаются трамваи № Б, 37, 45, 50.
— Восстановлено движение трамваев на Нижней Красносельской улице, — говорится в сообщении Дептранса.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы будут изменены маршруты автобусов и электробуса.
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