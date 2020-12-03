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Фигуристка Туктамышева заразилась коронавирусом
Фото: instagram.com/liza_tuktik

Фигуристка Туктамышева заразилась коронавирусом

Вероника Кузьминова

Спорт

Фигуристка Елизавета Туктамышева заболела коронавирусом и пропустит заключительный этап Кубка России. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

— Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования, — говорится на сайте ФФККР.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

Напомним, заключительный, пятый этап Кубка России по фигурному катанию пройдет с 5 по 8 декабря на арене московского Дворца спорта «Мегаспорт».

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Российская фигуристкакоронавирусЕлизавета Туктамышева
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