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Минобороны Азербайджана заявило о 2783 убитых военных в ходе конфликта в Карабахе
Фото: mod.gov.az/ru

Минобороны Азербайджана заявило о 2783 убитых военных в ходе конфликта в Карабахе

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

В ходе вооруженного конфликта в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) погибли 2783 военных. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Уточняется, что более 100 военных считаются пропавшими без вести.

— Личности 103 военнослужащих устанавливаются путем анализа ДНК. Предпринимаются меры для установления их местонахождения и передаче семьям, — говорится в сообщении.

На данный момент 1245 военных получают лечение в медицинских учреждениях страны.

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