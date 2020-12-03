Более 360 пациентов лечатся от коронавируса в столичной Инфекционной больнице № 2

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Число пациентов Инфекционной клинической больницы № 2, у которых подтвердился коронавирус, составило 363. Об этом сообщила главврач стационара Светлана Краснова в четверг, 3 декабря.

— В больнице 783 человека (в том числе 28 в реанимации), из них 363 случая подтвержденного COVID-19, — написала Краснова в Facebook.

По ее словам, в больнице лечатся 15 детей, а также 25 беременных и рожениц. В реанимации с диагностированным коронавирусом находятся 16 пациентов.

⚡️ 03.12.2020 (278 сутки работы с COVID-19).В больнице 783 человека (в том числе 28 в реанимации), из них 363 случая,... Опубликовано Светланой Красновой Среда, 2 декабря 2020 г.

За последние сутки поступило 43 новых заболевших COVID-19. Выписаны 47 пациентов.

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