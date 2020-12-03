Белорусский портал tut.by лишили статуса сетевого издания

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Белорусский новостной портал tut.by лишили статуса сетевого издания. Такое решение принял экономический суд Минска, удовлетворив иск Министерства информации Белоруссии. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что суд решил удовлетворить исковые требования и прекратить выпуск издания, а также взыскать с ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» более 300 долларов. Как заявила генеральный директор компании Людмила Чекина, редакция обжалует решение суда.

Напомним, с 7 августа по 15 сентября 2020 года Министерство информации Белоруссии вынесло четыре письменных предупреждения из-за нарушения закона о СМИ при выпуске издания, после чего обратилось в суд с иском о прекращении деятельности портала.

Лишение tut.by статуса сетевого издания означает, что новостной портал не сможет обращаться с официальными запросами, брать интервью и принимать участие в пулах, а также работать на митингах. Между тем портал категорически не согласен с действиями властей республики.

Ранее сообщалось, что сетевое издание tut.by временно приостановит работу с 1 октября.

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