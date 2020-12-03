Многоквартирный дом по программе реновации построят в Можайском районе

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Трехсекционный жилой дом на 134 квартиры возведут на улице Петра Алексеева в Можайском районе на западе Москвы по программе реновации. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в комитете Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Проектная документация на строительство здания уже прошла согласование. Дом вместит 60 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 36 трехкомнатных квартир и помещения общественного назначения на первом этаже.

Здание будет оснащено подземной парковкой, а на прилегающей территории установят площадки для отдыха и игр и обустроят пешеходные зоны.

— В Москве с 2017 года активно реализуется программа реновации, направленная на улучшение жилищных условий горожан, — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, программа позволит переехать в новое жилье из ветхих пятиэтажек более миллиону человек, передает агентство городских новостей «Москва».

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