Основную часть ограничений в Москве могут снять к середине 2021 года 

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Большую часть ограничений из-за коронавируса в Москве могут снять к середине 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 3 декабря.

— Рассчитываем, что к динамичному восстановлению экономика перейдет уже к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большую часть действующих на сегодняшний день ограничений, — заявил Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в столице ожидается снижение валового регионального продукта на уровне трех–четырех процентов. Заммэра добавил, что это меньше, чем предполагалось ранее.

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