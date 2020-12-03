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Основную часть ограничений в Москве могут снять к середине 2021 года 
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Основную часть ограничений в Москве могут снять к середине 2021 года 

Вероника Кузьминова

Город

Большую часть ограничений из-за коронавируса в Москве могут снять к середине 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 3 декабря.

— Рассчитываем, что к динамичному восстановлению экономика перейдет уже к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большую часть действующих на сегодняшний день ограничений, — заявил Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в столице ожидается снижение валового регионального продукта на уровне трех–четырех процентов. Заммэра добавил, что это меньше, чем предполагалось ранее.

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