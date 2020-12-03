Власти Курской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих региона
Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днем для государственных служащих в регионе. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в администрации региона.
Уточняется, что последний день уходящего года рекомендовали сделать выходным и для коммерческих организаций.
— 31 декабря для госслужащих будет выходным днем, а суббота, 26 декабря, — рабочим, — цитирует губернатора области Романа Старовойта РИА Новости.
Ранее сообщалось, что последний день 2020 года сделали выходным в одном из регионов России. Первопроходцем в этом направлении стала Белгородская область.
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