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Власти Курской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих региона
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Власти Курской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих региона

Юлия Ямпольская

Общество

Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днем для государственных служащих в регионе. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в администрации региона.

Уточняется, что последний день уходящего года рекомендовали сделать выходным и для коммерческих организаций.

— 31 декабря для госслужащих будет выходным днем, а суббота, 26 декабря, — рабочим, — цитирует губернатора области Романа Старовойта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что последний день 2020 года сделали выходным в одном из регионов России. Первопроходцем в этом направлении стала Белгородская область.

Читайте также: «Никто не будет работать»: в Госдуме поддержали объявление 31 декабря выходным днем

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