Владимир Ефимов: Москва в полном объеме выплачивает компенсации медработникам 

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Дополнительные выплаты медицинским работникам в Москве осуществляются в полном объеме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 3 декабря.

— Все дополнительные выплаты, которые на сегодняшний момент предусмотрены медицинским работникам, Москва в полном объеме осуществляет, — заявил Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам заммэра, в следующем году в столице планируют сделать индексацию заработной платы медработников и учителей. Ефимов добавил, что эти планы должны войти в проект бюджета на следующий год, который рассматривается в Мосгордуме.

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