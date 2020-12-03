Британцы заподозрили у елки коронавирус

елка, Новый год / Фото: pixabay.com

Британские пользователи Сети возмутились внешним видом натуральной рождественской елки, которую установили у здания библиотеки в валлийском городе Коннас-Ки. Они заподозрили у дерева коронавирусную инфекцию.

Местные жители озадачились вопросом, что стало причиной такого болезненного вида новогоднего дерева, чьи ветви заметно темнее привычного цвета. Среди выдвинутых предположений оказалось и то, что елку изготовили из продуктов переработки прошлогодней зеленой красавицы. Некоторые пользователи даже усомнились в способности местной власти заботиться о населении, если она не в состоянии привести в порядок одно дерево.

В свое оправдание мэрия Власти Коннас-Ки сообщила, что пытается улучшить вид елки при помощи удобрений и надеется, что к Рождеству ее можно будет украсить.

По мнению властей, посаженное в прошлом году дерево стало частично коричневым, возможно, из-за того, что не сразу смогло прижиться.

Примечательно, что у сложившейся ситуации с елкой есть предыстория. Три года назад администрация Коннас-Ки приобрела для города елку в стиле вигвам за 300 фунтов стерлингов. Но креативная инсталляция была уничтожена неизвестными вандалами. Тогда власти приняли решение высадить живую ель, уточняет Lenta.ru со ссылкой на британское издание The Sun.

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