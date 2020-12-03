«Делюсь атмосферой»: Билан показал огромную новогоднюю елку в своем особняке

Фото: instagram.com/bilanofficial

Певец Дима Билан показал подписчикам, как он готовится к Новому году. В социальных сетях артиста появился снимок, на котором он предстал в роскошной гостиной, объединенной с кухней.

В глаза особенно бросаются спокойные тона интерьера, несколько зон для отдыха, множество диванов и кресел, а также стол-остров для готовки и приема пищи. Венец комнаты — огромная, трехметровая елка, оформленная в красно-золотых тонах.

— Пока просто делюсь атмосферой своего дома! С утра было так необычно увидеть столько света одновременно с елкой, — написал Билан в своем Instagram-аккаунте.

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