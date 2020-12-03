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Жители России рассказали о своих главных желаниях на Новый год
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жители России рассказали о своих главных желаниях на Новый год

Юлия Ямпольская

Общество

Россияне в новогоднюю ночь в качестве главных пожеланий назовут здоровье, высокий заработок, а также карьерный рост и окончание пандемии коронавирусной инфекции. Это следует из данных, составленных экспертами сервиса Superjob, сообщает RT.

В соответствии с результатами опроса чаще всего граждане желают здоровья себе, членам семьи и друзьям. Такой ответ дали более трети участников — 35 процентов респондентов.

В список самых популярных желаний также вошли высокая зарплата (восемь процентов), отсутствие войн в мире (семь процентов) и карьерный рост (семь процентов).

Также в традиционный список пожеланий впервые вошло окончание пандемии СOVID-19 (пять процентов).

Кроме вышеназванных пожеланий, жители России еще выделяли счастье (шесть процентов), вступление в брак (четыре процента), стабильность, любовь и жилье — по три процента.

В данном опросе приняли участие 1,6 тысячи участников из всех округов России.

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