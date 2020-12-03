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Петр Бирюков: В Москве отремонтировали пожарную часть, которая обеспечивает безопасность ВДНХ
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Петр Бирюков: В Москве отремонтировали пожарную часть, которая обеспечивает безопасность ВДНХ

Кирилл Николаев

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с316 Карта всех событий

В столице завершили капитальный ремонт двух зданий пожарно-спасательной части № 73. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Петр Бирюков.

По его словам, данная пожарная часть не только выезжает на объекты Северо-Восточного округа, но и обеспечивает безопасность Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Здания, в которых располагается пожарная часть, были построены в 1966 году.

— Оба здания находились в неудовлетворительном состоянии, капитальный ремонт в них не проводился около 30 лет, — рассказал Бирюков.

Он добавил, что строительно-монтажные работы проводились поэтапно. Специалисты усилили несущие стены зданий, частично заменили перекрытия, привели в порядок крыши и отремонтировали фасады. В помещениях пожарной части были модернизированы все инженерные сети. Для создания новой системы электроснабжения проложили 26 тысяч метров кабеля. Кроме того, в ходе капитального ремонта была проведена перепланировка помещений, чтобы обеспечить комфортные условия службы сотрудников.

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Петр БирюковМосквапожарное депо
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