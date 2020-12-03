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Росгвардейцы задержали подозреваемого в поджоге заброшенных гаражей на юге Москвы
Фото: rosgvard.ru

Росгвардейцы задержали подозреваемого в поджоге заброшенных гаражей на юге Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Бутовская улица Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в поджоге заброшенных гаражей на юге столицы. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на Бутовской улице. Росгвардейцы заметили огонь на территории заброшенного гаражного кооператива. Они обратили внимание на мужчину, который пытался покинуть место происшествия.

Подозреваемого удалось задержать. По его словам, в заброшенных помещениях регулярно собираются граждане без определенного места жительства. Они постоянно распивают спиртные напитки и устраивают скандалы. Мужчина устал от постоянного шума и решил сжечь гаражи.

Видео: Пресс-служба Росгвардии по Москве

Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

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