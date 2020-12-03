Более 70 добровольцев старше 60 лет привили вакциной «ЭпиВакКорона» в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России 74 добровольца старше 60 лет в рамках испытания были привиты вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в четверг, 3 декабря.

Уточняется, что все добровольцы, получившие прививку, чувствуют себя хорошо.

— По состоянию на 02.12.2020 привито 74 добровольца. Добровольцы чувствуют себя хорошо, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что у добровольцев не было выявлено неблагоприятных явлений, жалоб от них также не поступало. Сутки после вакцинации они проводят в больнице.

В Роспотребнадзоре добавили, что все 150 добровольцев будут привиты до конца этого года.

Помимо этого, ведомство сообщило, что препарат вкололи также 90 добровольцам старше 18 лет, передает РИА Новости.

Вакцину «ЭпиВакКорона» разработал центр «Вектор». Она была зарегистрирована 13 октября.

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