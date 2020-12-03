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США обновили суточный рекорд по числу смертей от коронавируса
Фото: twitter.com/XHNews

США обновили суточный рекорд по числу смертей от коронавируса

Ростислав Зубков

В мире

В Соединенных Штатах за минувшие сутки зафиксирован рекорд по числу смертей от коронавируса — 3157. Об этом университет Джонса Хопкинса сообщил в четверг, 3 декабря.

По данным учреждения, всего с начала пандемии от ковида в США умерли свыше 273 тысяч человек.

Также за последние 24 часа в Штатах выявили 200 070 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время распространения вируса в Америке зарегистрировали более 13,9 миллиона случаев инфицирования. При этом свыше пяти миллионов пациентов вылечились.

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