Два дома ввели в эксплуатацию на юго-западе столицы по программе реновации

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Два многоэтажных дома, построенных в рамках программы реновации, ввели в эксплуатацию в юго-западных районах Москвы. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил столичный департамент строительства.

— Две новостройки для переселения по программе реновации на юго-западе Москвы в районах Черемушки и Академический получили разрешение на ввод. На объектах выполнены все строительные работы и благоустройство. Всего же с начала года по программе реновации введено 29 жилых домов, — рассказал глава департамента Рафик Загрутдинов.

Двухсекционный 10-этажный дом появился в Черемушках на улице Гарибальди. Здание включает 90 квартир, две из которых оборудованы для маломобильных жильцов.

Новостройка в Академическом на улице Шверника имеет две секции, на 10 и 11 этажей. В ней разместилась 131 квартира, где восемь подойдут для маломобильных жильцов.

Просторные вестибюли включают места для колясок, комнаты консьержа, кладовки и зоны для почтовых ящиков.

Придомовые территории украсили игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха для детей и взрослых.

Первые этажи многоэтажек будут отданы под нежилые помещения, где расположатся магазины, аптеки, кафе и сервисные службы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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