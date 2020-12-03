Новогодняя благотворительная акция «Исполни желание» стартовала в Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Москве стартовала благотворительная новогодняя акция «Исполни желание». Ее участники смогут исполнить мечты детей с инвалидностью, особенностями развития или тяжелыми заболеваниями.

На специальном сайте опубликованы письма детей Деду Морозу о том, что они мечтают получить на Новый год. К акции сможет присоединиться любой желающий. Для этого с 3 по 31 декабря необходимо выбрать одно из писем, нажать кнопку «Исполнить желание», а затем в течение трех дней привезти подарок в офис Московской дирекции массовых мероприятий.

Позднее курьеры начнут развозить подарки детям. Если посылку доставили, то статус письма изменится на «Подарок получен».

Данная акция проходит с 2013 года. За это время подарки получили свыше тысячи детей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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