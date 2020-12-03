Первый энергоблок БелАЭС остановлен для тестирования оборудования

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Первый энергоблок Белорусской АЭС был планово остановлен для тестирования систем и оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии в Telegram-канале в четверг, 3 декабря.

— В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена, — отметили в сообщении.

Также уточняется, что специалисты проведут тестирование всех систем и оборудования. Работы будут длиться до 11 декабря.

Ранее Министерство энергетики Белоруссии 10 ноября официально подтвердило приостановку отпуска электроэнергии с первого энергоблока БелАЭС. Блок снова подключили к сети 19 ноября.

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