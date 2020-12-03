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Тихановская заявилао готовности возглавить Белоруссию в переходный период
Фото: vk.com/svetlanatihanovskaya2020

Тихановская заявилао готовности возглавить Белоруссию в переходный период

Юлия Ямпольская

В мире

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о том, что готова возглавить республику в переходный период но проведения новых президентских выборов. Об этом сообщает ее пресс-служба в Telegram-канале в четверг, 3 декабря.

Тихановская отметила, что ее команда уже приготовила проект конституционной реформы.

— Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период, — уточнила оппозиционный лидер.

Политик рассказала, что ее целью является объединение лучших специалистов и демократических сил, чтобы «Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками».

Ранее Тихановская выступила за признание белорусского ОМОНа террористической организацией.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияоппозицияСветлана Тихановская
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