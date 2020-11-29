Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако пока что таких приглашений она не получала. Об этом лидер белорусской оппозиции сообщила в интервью украинскому «Радио Свобода».

По ее словам, она хочет услышать позицию Москвы по белорусскому вопросу, потому что республика готова контактировать со всеми странами. Она также добавила, что белорусы ждут этой встречи, на которой можно будет обсудить высказывания о белорусах и желание строить будущее вместе.

Ранее Тихановская выступила за признание белорусского ОМОНа террористической организацией.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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