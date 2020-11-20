Белорусская оппозиция создала новый совет и скрыла имена его участников

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В Белоруссии вместо Координационного совета оппозиции появилось новое объединение, имена членов которого не разглашаются. Об этом нобелевский лауреат Светлана Алексиевич сообщила в интервью Spiegel.

Драматург объяснила, что прежний совет был распущен, поскольку его участники либо заключены под стражу, либо были изгнаны из страны, либо сами приняли решение бежать за пределы родины, чтобы избежать преследования со стороны силовиков.

— Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты, — отметила Алексиевич.

Она добавила, коммуникация внутри объединения идет по каналам социальных сетей.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская опровергла антироссийский характер протестов.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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