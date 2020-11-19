Тихановская опровергла антироссийский характер протестов в Белоруссии

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не носят антироссийский характер.

В ходе визита в Нидерланды Тихановская встретилась с премьер-министром государства Марком Рютте. Стороны обсудили ряд тем, в том числе общественно-политическую ситуацию в Белоруссии.

Тихановская подчеркнула, что «белорусы нуждаются в помощи мирового сообщества», при этом отметив, что «поддержка демократии и прав человека не является вмешательством в дела другого государства».

По словам Тихановской, «белорусская революция не имеет антироссийского характера, она продемократическая».

Марк Рютте в ответ высказал слова восхищения белорусским народом и напомнил, что Нидерланды выделили 1,6 миллионов долларов на поддержку гражданского общества, сообщается в Telegram-канале штаба Тихановской.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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