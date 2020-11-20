Тихановская выступила за признание белорусского ОМОНа террористической организацией

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о запуске процесса признания ОМОН и ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД) террористическими организациями. Об этом сообщается в ее официальном Telegram-канале в пятницу, 20 ноября.

Отмечается, что данную тему Тихановская обсудила с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком. По словам политика, ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды.

Она отметила, что все сотрудники данных ведомств, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. При этом на амнистию смогут рассчитывать те силовики, которые перейдут на сторону белорусского народа.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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