«Победа» планирует выполнить рейс по маршруту Внуково — Внуково

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Авиакомпания «Победа» 19 декабря планирует выполнить рейс по маршруту Внуково — Внуково. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что вылет запланирован в 11:00 по московскому времени. Продолжительность полета составит 1 час 30 минут, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Магас. Такое решение компания приняла в связи с планируемым переходом на новую структуру воздушного пространства с 3 декабря.

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