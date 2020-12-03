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«Победа» планирует выполнить рейс по маршруту Внуково — Внуково
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

«Победа» планирует выполнить рейс по маршруту Внуково — Внуково

Кирилл Николаев

Транспорт

Авиакомпания «Победа» 19 декабря планирует выполнить рейс по маршруту Внуково — Внуково. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что вылет запланирован в 11:00 по московскому времени. Продолжительность полета составит 1 час 30 минут, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Магас. Такое решение компания приняла в связи с планируемым переходом на новую структуру воздушного пространства с 3 декабря.

Читайте также: Авиакомпании РФ готовы к полетам после введения новой структуры воздушного пространства

Внуковосамолетавиакомпания «Победа»
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