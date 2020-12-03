Более 28 тысяч москвичей получили новые квартиры по реновации с 2018 года

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Более 28 тысяч жителей столицы получили новые квартиры по программе реновации с 2018 года. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в настоящее время строятся 170 объектов по реновации, а более 100 проектируются. В Перове в программу реновации включены 196 пятиэтажек. Новое жилье в этом районе получат более 42 тысяч жителей. В ноябре началось заселение первого дома, а до конца года еще три объекта будут сданы.

Сергей Собянин рассказал, что рядом с домом на Зеленом проспекте планируется возвести три школы, четыре детских сада и медицинское учреждение.

— Вдохнем новую жизнь в культурно-досуговый центр и административное здание, оборудуем новые детские и спортивные площадки, — написал мэр Москвы.

Ранее стало известно, что в районе Нагатинской Затон в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию жилой дом по программе реновации.

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