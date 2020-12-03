Сергей Собянин назначил замруководителя Департамента строительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Андрея Сидорова заместителем руководителя столичного департамента строительства. Соответствующий документ опубликован на сайте главы города.
Служебный контракт с Сидоровым заключен сроком на три года, но не превышает срок полномочий мэра Москвы.
Ранее Сергей Собянин назначил новых первого заместителя префекта Западного административного округа (ЗАО) и заместителя префекта Северо-Восточного административного округа (СВАО). Должность первого заместителя префекта ЗАО получил Виктор Куцев. В СВАО назначена Светлана Куревлева.
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