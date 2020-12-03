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Сергей Собянин назначил замруководителя Департамента строительства Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин назначил замруководителя Департамента строительства Москвы

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Андрея Сидорова заместителем руководителя столичного департамента строительства. Соответствующий документ опубликован на сайте главы города.

Служебный контракт с Сидоровым заключен сроком на три года, но не превышает срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин назначил новых первого заместителя префекта Западного административного округа (ЗАО) и заместителя префекта Северо-Восточного административного округа (СВАО). Должность первого заместителя префекта ЗАО получил Виктор Куцев. В СВАО назначена Светлана Куревлева.

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