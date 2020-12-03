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Тигренка, жившего в тесной клетке, спасли в Подмосковье
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Тигренка, жившего в тесной клетке, спасли в Подмосковье

Елена Плешивцева

Животные

Тигренка, жившего в тесной клетке, спасли в Московской области, рассказало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Животное передали в Центр реабилитации диких животных под Яхромой полицейские. Бенгальский тигренок проживал в московской семье в качестве домашнего питомца. Бывшие хозяева не смогли обеспечить зверю должный уход и содержание.

— Документов на него нет, но, судя по всему, тигренку сейчас несколько месяцев. Видимо, к предыдущим хозяевам он попал совсем маленьким и жил в тесной клетке, — сообщила зоолог Центра Лина Гнитько.

Специалист также рассказала, что сейчас тигренок получает полноценное питание, витамины, лечение. Далее, когда животное восстановится, его планируют отправить в один из российских зоопарков.

Цейлонский слон Кааван из зоопарка в Пакистане, прозванный самым одиноким слоном, впервые за 8 лет встретился со своим сородичем. Животное привезли в Камбоджу, где оно познакомилось с местным слоном. До этого времени Кааван тосковал по своей умершей подруге, сообщает Nation News.

Ранее «Москва 24» рассказала, что в Намибии продают 170 диких слонов. В заповедниках страны эти животные сильно расплодились и им не хватает питания и воды. Те, кто планирует приобрести слона, должны предоставить властям доказательства того, что им есть где и на что содержать животных.

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Подмосковьетигрспасение животного
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