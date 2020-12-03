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Автобус заглох на железнодорожном переезде в Истре
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Автобус заглох на железнодорожном переезде в Истре

Кирилл Николаев

Происшествия

На железнодорожном переезде в районе станции Истра Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) автобус выехал на пути и заглох. Об этом в четверг, 3 декабря, рассказали в пресс-службе МЖД.

Инцидент произошел в 12:16 по московскому времени. Дежурная по станции сообщила о препятствии на путях машинисту приближающегося поезда. В результате удалось избежать столкновения.

Сотрудники железной дороги и пассажиры убрали автобус с путей. Движение на станции было восстановлено, сообщает РЕН ТВ.

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железнодорожные путиИстраавтобус
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