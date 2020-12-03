Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в салоне красоты на юге Москвы
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в салоне красоты на юге столицы. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.
Здание находится по адресу Каширское шоссе, дом 55а. Салон красоты находится на территории фитнес-центра. В ходе проверки выяснилось, что в салоне красоты не проводилась термометрия сотрудников и посетителей. Также отсутствовали дезинфицирующие средства.
Салону красоты грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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