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Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в салоне красоты на юге Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в салоне красоты на юге Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Каширское шоссе, 55А Карта всех событий

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в салоне красоты на юге столицы. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.

Здание находится по адресу Каширское шоссе, дом 55а. Салон красоты находится на территории фитнес-центра. В ходе проверки выяснилось, что в салоне красоты не проводилась термометрия сотрудников и посетителей. Также отсутствовали дезинфицирующие средства.

Салону красоты грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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