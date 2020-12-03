Роспотребнадзор: около 90 процентов россиян носят маски в городском транспорте

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 90 процентов россиян носят маски в общественном внутригородском транспорте. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 3 декабря.

По ее словам, ситуация с пригородным транспортом пока складывается сложнее.

— Ну так, чтобы абсолютно все (носят маски в транспорте — прим. «ВМ»), пока нет. Но то, что больше 90 процентов сегодня, этого результата удалось достичь. Это внутригородской транспорт, — сказала Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в России снижается.

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