Роспотребнадзор: около 90 процентов россиян носят маски в городском транспорте
Около 90 процентов россиян носят маски в общественном внутригородском транспорте. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 3 декабря.
По ее словам, ситуация с пригородным транспортом пока складывается сложнее.
— Ну так, чтобы абсолютно все (носят маски в транспорте — прим. «ВМ»), пока нет. Но то, что больше 90 процентов сегодня, этого результата удалось достичь. Это внутригородской транспорт, — сказала Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в России снижается.
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