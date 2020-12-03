Попова: Еще не менее 10 вакцин от COVID-19 разрабатывается в России

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Помимо вакцин от коронавирусной инфекции центра Гамалеи, центра «Вектор» и центра Чумакова в настоящее время в России разрабатывается еще не меньше десяти препаратов. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

По ее словам, в центре «Вектор» разрабатывается еще три вакцины.

— Мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина объединенная против гриппа и коронавируса. На основе вируса кори, — заявила Попова.

Также Попова сообщила о снижении темпов прироста новых случаев коронавируса. Она отметила, что согласно данным эпидемиологических расследований Роспотребнадзора, чаще всего заражаются люди, находящиеся в трудоспособном возрасте — от 29 до 64 лет.

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