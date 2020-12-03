Более 591 тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в мире

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Более 591 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали за сутки в мире. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев за последние сутки выявили в Северной и Южной Америке (269 350), Европе (225 667) и Юго-Восточной Азии (47 167).

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 63,96 миллиона. Количество летальных исходов превысило 1,48 миллиона. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

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