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Антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки зафиксировали в Италии
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Master Sgt. David Kujawa

Антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки зафиксировали в Италии

Виктория Родимкина

В мире

Около тысячи человек скончались за сутки в Италии от коронавируса. Этот показатель — худший в стране с начала пандемии. Об этом сообщают СМИ в четверг, 3 декабря.

Всего за сутки скончались 993 пациента с COVID-19. Предыдущий антирекорд в Италии был установлен весной, 17 марта. Тогда за сутки скончались 969 человек с подтвержденным коронавирусом.

Так, в стране за все время пандемии умерли более 58 тысяч человек. В целом ситуация с коронавирусом в Италии стабилизируется. За минувшие сутки было выявлено около 23 тысяч случаев заражения.

Этот показатель значительно ниже того, что был зафиксирован в середине ноября. Тогда выявляли более 40 тысяч случаев инфекции за сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии всего выявлено 1 664 829 случаев COVID-19.

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Италияпандемиякоронавирус
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