Сильное землетрясение произошло в Бурятии

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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Бурятии в 366 километрах восточнее Усть-Кута (Иркутская область). Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН в четверг, 3 декабря.

Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «очень сильное».

Геологическая служба Соединенных Штатов оценивает магнитуду землетрясения в 4,9. По данным американских сейсмологов, его эпицентр находился в 52 километрах к юго-западу от Нового Уояна (Бурятия).

По данным байкальских сейсмологов, землетрясение имело энергетический класс 12,7, магнитуду 4,8, интенсивность в эпицентре 7 баллов. Толчок в 5-6 баллов ощущался в поселке Кумора и на железнодорожной станции Ангоя БАМ; 3-4 балла — в шести поселках и на трех станциях БАМа, в том числе в Новом Уояне. В Северобайкальске было 3 балла.

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, по предварительной информации, разрушений нет, передает Интерфакс.

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