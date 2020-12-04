Постпредство РФ заявило, что Рига нарушает обязательства ОБСЕ действиями против Sputnik Латвия

Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Действиями в отношении сотрудников компаний Baltnews и Sputnik Латвия Рига грубо нарушает обязательства ОБСЕ по свободе слова. Об этом заявили в четверг, 3 декабря, в постпредстве РФ при организации.

— Обеспокоены поступающей информацией о предъявлении сотрудникам Baltnews и Sputnik Латвия обвинений по уголовной статье о нарушении режима санкций ЕС и проходящих у них обысках. Налицо очередное грубое нарушение Ригой обязательств ОБСЕ по свободе слова и доступу к информации, — сказано в сообщении российской миссии в соцсети Twitter.

Обеспокоены поступающей информацией о предъявлении сотрудникам Baltnews и Sputnik Латвия обвинений по уголовной статье о нарушении режима санкций #ЕС и проходящих у них обысках.Налицо очередное грубое нарушение Ригой обязательств #ОБСЕ по свободе слова и доступу к информации pic.twitter.com/9CbujxYpbl — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) December 3, 2020

Ранее Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. У них состоялись обыски, взята подписка о невыезде.

Читайте также: Захарова заявила, что вопрос задержания русскоязычных журналистов в Латвии поднимут в ОБСЕ