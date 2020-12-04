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Захарова заявила, что вопрос задержания русскоязычных журналистов в Латвии поднимут в ОБСЕ
Мария Захарова выразила надежду, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания/ Фото: mid.ru / МИД РФ

Захарова заявила, что вопрос задержания русскоязычных журналистов в Латвии поднимут в ОБСЕ

Юлия Курганова

Внешняя политика

Вопрос о задержании русскоязычных журналистов в Латвии поднимут на заседании Совета министров иностранных дел государств–участников (СМИД) ОБСЕ. Об этом сообщается в четверг, 3 декабря, в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

— Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ. Надеемся также, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и в ходе своей дальнейшей работы укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на СМИ, а также на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова, — заявила она, передает ТАСС.

Ранее Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что сотрудникам Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. У них прошли обыски, взята подписка о невыезде.

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